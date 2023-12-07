«مصدر» تستكشف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر في إسبانيا

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع شركة «فيربوند» للهيدروجين الأخضر لاستكشاف فرص تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في إسبانيا، بما يدعم إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات في أوروبا.

وفيما يجتمع قادة العالم لإجراء مفاوضات حول المناخ خلال مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حالياً في دبي، أعلنت شركتا «مصدر» و«فيربوند»، الرائدتان في مجال الطاقة النظيفة، عن خططهما لدراسة إمكانية تطوير إحدى أكبر محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا وسط إسبانيا.

ومن خلال تسخير الموارد المتجددة الوفيرة في منطقة «كاستيا لا مانشا»، ستعمل المحطة على إنتاج الهيدروجين الأخضر لتغطية احتياجات القطاع الصناعي في إسبانيا وأوروبا الوسطى.

وستتناول الدراسة مدى قدرة الهيدروجين الأخضر المنتج في المحطة في تفادي إطلاق ما يصل إلى مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، أي ما يعادل إزاحة حوالي 700 ألف سيارة من الطرقات سنوياً. وضمن مراسم أقيمت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد في دولة الإمارات ضمن مدينة إكسبو دبي، وقع الاتفاقية كل من محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، وحميد أحراري، المدير المسؤول بشركة «فيربوند» للهيدروجين الأخضر.

وتمثل الاتفاقية امتداداً لمذكرة تفاهم أبرمتها الشركتان خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2023 لاستكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عملية التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة، وسوف تنتج المنشأة الهيدروجين الأخضر بالاعتماد على طاقة متجددة يتم توليدها من محطات لطاقة الرياح البرية ومحطات طاقة شمسية، والتي تشمل محطة طاقة شمسية ضخمة تطورها «مصدر» من فئة جيجاواط في منطقة «كاستيا لا مانشا». ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل ودعم الصناعة الخضراء في هذه المنطقة منخفضة الكثافة السكانية.

وقال محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»: يسرنا المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع البارز بالتعاون مع شركائنا في «فيربوند»، حيث ستكون هذه المنشأة إحدى أكبر محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وسيدعم إنتاجها من الهيدروجين الأخضر إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات، فضلاً عن مساهمة المشروع في توفير فرص عمل والاستفادة من وفرة مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة، ومن شأن نجاح هذا المشروع أن يمهد الطريق لتطوير المزيد من مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوفير خط حيوي يربط بين مراكز الإنتاج وأسواق المستهلكين النهائيين.

ومن المتوقع أن تدخل محطة الهيدروجين الأخضر حيز التشغيل بنهاية العقد الجاري، وستقوم بتغطية احتياجات القطاع الصناعي والمساهمة في إزالة الكربون من قطاع النقل الثقيل في إسبانيا وكذلك في أوروبا الوسطى.

وقال مايكل ستروغل، الرئيس التنفيذي لشركة «فيربوند»: يسرنا التعاون مع مصدر من خلال هذه الاتفاقية التي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع في إسبانيا، وتعد هذه الشراكات ضرورية لتعزيز سوق الهيدروجين في أوروبا.

وقال حميد أحراري، المدير المسؤول بشركة «فيربوند» للهيدروجين الأخضر: ستسعى هذه الاتفاقية إلى تقييم جدوى تنفيذ مشروع في هذا المجال، مما سيساهم في تعزيز مكانة «فيربوند» في السوق الإسبانية.