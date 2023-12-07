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خالد بن محمد بن زايد: الإمارات تدعم التحوُّل العالمي لمصادر الطاقة النظيفة

خالد بن محمد بن زايد في حديث مع أحمد الزعابي بحضور سيف غباش
8 ديسمبر 2023 01:31

دبي (الاتحاد)
تفقّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أجنحة المنطقة الخضراء المقامة ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات لغاية 12 ديسمبر الجاري.

وتجوَّل سموّه في الأجنحة المخصَّصة لتبادل الأفكار واستعراض الحلول التي تدعم التحوُّل العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الأهداف العالمية المشتركة بشأن الحياد المناخي.

وشملت زيارة سموّه، جناح «بيت الاستدامة» الإماراتي، الذي يسلط الضوء على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الحياد المناخي، مؤكداً مواصلة جهود الدولة في مجال الاستدامة، ودورها في تعزيز التحوُّل العالمي إلى مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

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كما شملت جولة سموّ ولي عهد أبوظبي أجنحة كل من سوق أبوظبي العالمي وشركة مصدر، حيث تفقَّد منصة «شباب من أجل الاستدامة» والتقى أعضاءها، وأثنى سموّه على دور الشباب في قيادة أجندة الاستدامة العالمية، مؤكداً حِرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمهارات والمعارف والفرص اللازمة من أجل وظائف المستقبل في مجال الاستدامة، ما يسهم في تعزيز دورهم في مواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وزار سموّه «مركز الشباب» الذي يستقطب الشباب لمناقشة القضايا المناخية، و«مركز تحوُّل الطاقة»، الذي يمثِّل نقطةً للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار والاستراتيجيات والحلول لمكافحة تغيُّر المناخ.

رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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