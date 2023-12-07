تحالف الإمارات للعمل المناخي يطلق مبادرتين رائدتين جديدتين

دبي (الاتحاد)

أطلق تحالف الإمارات للعمل المناخي مبادرتين رائدتين للعمل المناخي دعماً لمبادرة «استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050» في كوب 28، وذلك بحضور رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ ورئيسة اللجنة الاستشارية للتحالف.

تم الإعلان عن لوحة قياس المعلومات المتعلقة بالعمل المناخي التي ابتكرها التحالف «على المسار 2.0»، خلال فعالية «تحالف الإمارات للعمل المناخي - عام من التأثير» التي أقيمت في جناح الصندوق العالمي للطبيعة في يوم الطاقة والصناعة ويوم التحول العادل. توضح المنصة العامة المبتكرة التقدم الذي تحرزه المؤسسات في الدولة فيما يتعلق بالتزاماتها بالعمل المناخي.

وستعمل المنصة على تكريم أعضاء التحالف على التقدم الذي أحرزوه في وضع الأهداف القائمة على العلم والالتزام بها والتحقق من صحتها على المدى القريب والطويل، مما يثبت للعالم أن دولة الإمارات تتمتع بمصداقية ويمكن الاعتماد والثقة في نتائجها وبياناتها المتعلقة برحلة العمل المناخي.

تم تطوير المبادرة «الطريق 2.0» بالشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية، وتهدف إلى تسريع التحول إلى بدائل النقل البري الخضراء من خلال اتخاذ إجراءات مبكرة وملموسة من قبل المؤسسات عبر نظام النقل البيئي في دولة الإمارات، مع التركيز في المرحلة الأولى على الحد من انبعاثات النقل البري، وزيادة التعاون التدريجي عبر جميع وسائط النقل.

تم اعتماد المبادرة من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية كأداة تمكينية لتشجيع المشاركين الأوائل والجهات الفاعلة غير الحكومية على توسيع نطاق استخدامهم للمركبات عديمة الانبعاثات.

وقالت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى في مجال تغير المناخ ورئيسة اللجنة الاستشارية للتحالف:«كرئيس للجنة الاستشارية لتحالف الإمارات للعمل المناخي، أنا فخورة بأن أشهد التقدم الذي تم إحرازه في العام الأول للتحالف، حيث يقود أعضاؤنا المتنوعون مسار التغيير نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي في نهاية المطاف. وهذه الروح جديرة بالثناء، وهي بالضبط ما هو مطلوب لبلوغ الهدف الأخير».

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «يسعدني أن أرى نهجاً تصاعدياً يشرك القطاع الخاص باعتباره من أوائل المتبنيين للتنقل الأخضر، ويعرض كيف يمكن للتنقل الأخضر أن يمكّن الشركات من تقليل انبعاثاتها، بما يتماشى مع استراتيجية الحياد المناخي لدولة الإمارات 2050».