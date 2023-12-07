رزان المبارك تدعم إطلاق «خطة» إماراتية جديدة للبيئة العمرانية

دبي (الاتحاد)

انضمت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، أمس إلى شركات التطوير الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء لإطلاق تقرير «خطة الاستدامة في قطاع المباني» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعرض هذا التقرير، الذي أعده كبار المطورين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء وفريق رواد المناخ، بالتعاون مع عدة بنوك، أهم الفرص المتاحة لتعزيز انتقال قطاع المباني إلى الحياد الكربوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة المطورين الذين قادوا الجهود موانئ أبوظبي، والدار العقارية، وإكسبو سيتي، وآي سي دي بروكفيلد، وماجد الفطيم، وماريوت، ومدينة مصدر، وشوبا للتطوير العقاري وتم رعاية التقرير من بنك إتش إس بي سي. وعمل بنك الإمارات دبي الوطني كشريك مالي، وكان معهد التكييف والتدفئة والتبريد شريكاً معرفياً، حيث دعم التعاون ما بين هؤلاء الشركاء الوصول إلى تقييم أكثر شمولية للفرص المتاحة لتسريع التحول في هذا القطاع.

ومن جانبها قالت رزان المبارك «إذ نجتمع سوياً هنا في مؤتمر الأطراف (COP28)، نجد أن قطاع البناء والتشييد يواجه تحديات للتحول إلى انبعاثات صفرية، إلا أنه يقدم أيضاً فرصة رئيسية للحد من الانبعاثات والوصول إلى المستهدفات الوطنية».