ريم الهاشمي تشارك في الدورة الثانية من قمة «ريوايرد»

دبي (الاتحاد)

تستضيف المنطقة الخضراء في موقع مؤتمر الأطراف COP28 مجموعة من الفعاليات اليوم تركز على عرض جوانب التكامل بين الفنون، والعمل البيئي، وتناقش تطوير التعليم بمشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، كما تسلط الضوء على موهبة الأمير حسين آغا خان، مُصور الحياة البحرية الشهير.

وتستضيف مؤسسة «دبي العطاء» الدورة الثانية من قمة «ريوايرد» في مركز تواصل للمؤتمرات بين الساعة 9 صباحاً والساعة 6 مساءً، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي ريم الهاشمي، وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، وعدد من المتحدثين البارزين. ويسعى المشاركون في القمة الذين يمثلون قطاعات عدة من مختلف أنحاء العالم إلى توحيد جهودهم لإنجاز نقلة نوعية في قطاع التعليم العالمي تساهم في تحقيق الطموحات المناخية وأهداف التعليم.

ويدعو مدرّج تيرّا في جناح الاستدامة إلى جلسة نقاشية تثقيفية تقام فعالياتها من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً ويستعرض خلالها الأمير حسين أغا خان صوراً باهرة للحياة البحرية تكشف لمحات من روعة البحار والمحيطات في معرضه الذي يحمل عنوان «جَمالٌ هشّ»، ويلقي بعض الضوء على أثر النشاط البشري على الكائنات البحرية والتهديدات التي تواجهها. وستفتح هذه الفعالية أمام الزوار نافذة يطلون منها على لقطات جذابة ومدهشة لعالم البحار بعدسة الأمير حسين.

أما فعالية يوم الأرض العالمي التي تشهدها منصة المنطقة الخضراء بين الساعة 3 و3:30 عصراً فتتضمن عرض فيلمين بعنوان «Better Late Than Never» و«Daily Rituals» في إطار برنامج أفلام المجلس الثقافي البريطاني، ويتطرّق الفيلمان لبعض أزمات البيئة وتغير المناخ.

فيما تقدم Avid للتعليم، الذراع الخيرية لمجموعة إيسار الدولية، عرضاً موسيقياً نابضاً بالألحان يحتفي بمرونة مجتمع «كولي لصيد الأسماك» في مومباي، وسبل مواجهة أفراده لتحديات تغير المناخ، وتتضمن الفعالية أيضاً مناقشات مع رواد العمل المناخي، والأعمال التجارية، ويسلّط الضوء على دور التعليم في التخفيف من تداعيات تغير المناخ. يقام العرض على منصة المنطقة الخضراء من الساعة 5:15 إلى الساعة 6:15 مساءً، ويشارك فيه مجموعة من الشباب، وعدد من الضيوف العالميين المميزين، وفي ضوء الإقبال الكبير المتوقع على الفعالية، يشجع COP28 زواره الراغبين في حضورها على الوصول إلى مكان إقامتها في توقيت مبكر.

ويستضيف الطابق الثالث من مركز التأثير الإيجابي مسرحية أخرى هي «معلمون من أجل الكوكب» التي تُعرَض من الساعة 2 ظهراً حتى 5 مساءً، ضمن جلسة حول صياغة سياسات مناخية وتعليمية طموحة تحتوي الجميع.

ويحتضن مدرج تيرّا في جناح الاستدامة من الساعة 3 إلى 4:30 عصراً، معرض «ActNowFilm» الذي يسلط الضوء على جهود مجموعة من خبراء المناخ العالميين، وقادة العمل المناخي الشباب.

ويستهدف اجتماع وزاري حول التعليم دعوة مختلف دول العالم إلى زيادة اهتمامها بتعزيز التوعية بتداعيات تغير المناخ، وذلك في مقر انعقاده في مركز التعليم الأخضر من الساعة 7:30 إلى 8:30 مساءً.