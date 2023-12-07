مريم بن ثنية تلتقي رئيسة منتدى النساء البرلمانيات

دبي (الاتحاد)

التقت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، نائبة رئيس منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أمس، جوانا ليما رئيسة المنتدى على هامش مؤتمر الأطراف cop28 في دبي.

وخلال اللقاء هنأت جوانا ليما مريم بن ثنية على انتخابها نائبة لرئيس المجلس، وأشادت بنجاح تنظيم واستضافة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر (COP28)، والمبادرات التي أعلنتها دولة الإمارات لدعم قضايا التغير المناخي وجهودها في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء، وتمكين المرأة والشباب.