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علوم الدار

مريم بن ثنية تلتقي رئيسة منتدى النساء البرلمانيات

مريم بن ثنية وجوانا ليما وجانب من الحضور خلال اللقاء (من المصدر)
8 ديسمبر 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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التقت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، نائبة رئيس منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أمس، جوانا ليما رئيسة المنتدى على هامش مؤتمر الأطراف cop28 في دبي.
وخلال اللقاء هنأت جوانا ليما مريم بن ثنية على انتخابها نائبة لرئيس المجلس، وأشادت بنجاح تنظيم واستضافة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر (COP28)، والمبادرات التي أعلنتها دولة الإمارات لدعم قضايا التغير المناخي وجهودها في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء، وتمكين المرأة والشباب.

COP28
كوب 28
الإمارات
منتدى النساء البرلمانيات
مريم ماجد بن ثنية
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