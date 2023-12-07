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علوم الدار

«الوطني» ينظم جلسة في المنطقة الزرقاء بـ«COP28»

خلال الجلسة (من المصدر)
8 ديسمبر 2023 01:28

دبي (الاتحاد)

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نظم المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، جلسة في المنطقة الزرقاء بعنوان «كيف يمكن للنساء والبرلمانيين الشباب أن يصنعوا الفرق في حوكمة السياسات المناخية: شراكات من أجل التغيير»، وذلك ضمن أجندة أعمال الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28).
وأدارت سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مكتب منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، الجلسة التي شارك فيها معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، ودان كاردين رئيس مجلس إدارة منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو برلمان المملكة المتحدة، وسينثيا لويز كاسترو، رئيسة مكتب البرلمانيات التابع للاتحاد.

COP28
كوب 28
الإمارات
الاتحاد البرلماني الدولي
المجلس الوطني الاتحادي
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