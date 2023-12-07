صقر غباش يبحث التعاون مع رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان

دبي (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان، كل على حدة، على هامش الاجتماع البرلماني وأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وتم خلال اللقاءات مع معالي راؤول لويس رئيس مجلس النواب في جمهورية الباراغواي، ومعالي سيباستيان أندوخار رئيس مجلس النواب في جمهورية الأوروغواي الشرقية، ومعالي أمادو ديوب رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية السنغال، ومعالي محمد طاهر ذاكر رئيس مجلس النواب بجمهورية طاجيكستان، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

حضر اللقاءات الدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، ومريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، ومعالي الدكتور علي النعيمي وماجد المزروعي وهلال الكعبي وسلطان الزعابي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقال معالي صقر غباش: إن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على بذل كل ما من شأنه تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون مع جميع الدول الصديقة، ومد جسور التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري التي تعود بالنفع والخير على بلدنا وهذه البلدان.

وأكد معالي صقر غباش على أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية التشاور المستمر في القضايا الدولية محط الاهتمام المشترك.

من جهتهم، أكد رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان حرص بلادهم على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دولة الإمارات في جميع القطاعات، مثمنين دور المجلس الوطني الاتحادي على الصعيدين الداخلي والخارجي ورؤية دولة الإمارات باستشراف المستقبل.

وأكد رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان نجاح دولة الإمارات في استضافة الاجتماع البرلماني وأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات حالياً في مدينة إكسبو دبي.