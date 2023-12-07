«التربية» تشارك في إطلاق الخطة العربية للتثقيف في «حقوق الإنسان»

طنجة (الاتحاد)

ترأست الشيخة خلود القاسمي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرقابة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي أقيمت في مدينة طنجة بالمملكة المغربية في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2023، تحت شعار «الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق».

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الشيخة خلود أهمية التعاون العربي المشترك في تعزيز حقوق الإنسان.

وأوضحت خلال كلمتها أن الإمارات أولت أهمية كبيرة لمواضيع حقوق الإنسان، عبر تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات والسياسات. وأشارت إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعلم وتطوير المهارات الحياتية للطلبة، من خلال دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.