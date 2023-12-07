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علوم الدار

«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تدشن الهوية المؤسسية الجديدة

خلال تدشين الهوية الجديدة للمؤسسة (من المصدر)
8 ديسمبر 2023 01:27

دبي (الاتحاد)

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دشنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أمس الهوية المؤسسية الجديدة للمؤسسة وذلك خلال حفل أقيم بمجلس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في زعبيل. واستضاف حفل التدشين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا بحضور عدد من الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة . وبدأ الحفل بكلمة المؤسسة قدمها الدكتور خليفة السويدي الأمين العام والمدير التنفيذي للمؤسسة رحّب فيها بالحضور وتحدث عن قيمة الهوية الجديدة ورمزيتها. 
وفي تعليقه على تدشين الهوية المؤسسية الجديدة للمؤسسة، قال الدكتور خليفة السويدي:  «الهوية الجديدة بما فيها من شعارٍ ومنظومةٍ استراتيجية تعبر عن أهداف وطموحات المرحلة القادمة».

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