حاكم رأس الخيمة: الابتكارات التكنولوجية تعزز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية الابتكارات التكنولوجية والرقمية في تعزيز الاستدامة والحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى دورها في إعطاء دفعة قوية للجهود الدولية الرامية للحفاظ على الموارد الطبيعية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة «إكسبو دبي» وتستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر الجاري.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالمشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر من دول العالم المختلفة، ما يؤكد نجاح دولة الإمارات في حسن تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، مشيراً سموه إلى أن «COP28» يؤكد التزام الدولة بمسار التنمية المستدامة وبقيادة الجهود الدولية من أجل الخروج بنتائج ومخرجات تسهم في تعزيز التعاون الدولي، من خلال العمل على إبراز المبادرات المبتكرة البيئية وتعزيز آليات المشاركة الفاعلة لدول العالم، من أجل هدف عالمي مشترك وهو مواجهة تحديات المناخ.

وشملت جولة سموه زيارة مشروع «بليستوسين بارك» في مركز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الخضراء، الذي يعرض أبرز الرؤى والأفكار من خلال تقنيات تكنولوجيا رقمية تقدم حلولاً مبتكرة تدعم أهداف «COP28» في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتحفز التعاون المشترك من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في العالم.

وتعرف سموه خلال زيارته لعدد من الأجنحة والفعاليات المصاحبة للمؤتمر، على أحدث الابتكارات المعروضة في المجال البيئي والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى أهم المبادرات التوعوية التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضية التغير المناخي.

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العمل على مواجهة تغيرات المناخ في العالم تعد فرصاً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذا النهج الراسخ فإن رأس الخيمة تولي الاستدامة أهمية كبرى، وتضع ممارساتها في جميع مبادراتها الحكومية.

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح «منتدى المواطن العالمي» برأس الخيمة، الذي ينعقد في الإمارة للعام الثالث على التوالي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من المسؤولين، والشخصيات المؤثرة، وذلك تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وقال سموه: «رأس الخيمة ملتزمة بالعمل من أجل هدف دولة الإمارات الرامي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتدرك أهمية تمكين الشباب، وتعزيز قدراتهم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تساعدهم على تبني نهج الاستدامة في كل نشاط أو عمل يقومون به من أجل أوطانهم ومجتمعاتهم لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة».