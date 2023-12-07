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محمد بن راشد وسعود المعلا والشيوخ يعزون في وفاة حميد بن بدر العليلي

محمد بن راشد لدى تقديم واجب العزاء (وام)
8 ديسمبر 2023 01:31

أم القيوين (وام)
قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، حميد سيف بن بدر العليلي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم القيوين. 
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الصبر والسلوان لأهله وذويه، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له حميد سيف بن بدر العليلي.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي العهد خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة فلج المعلا بإمارة أم القيوين، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين.

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كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشاعر والراوي حميد بن سيف بن بدر العليلي، والد كل من سيف وراشد وعلي وسلطان حميد بن بدر العليلي.
رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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