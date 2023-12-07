جناح الإمارات في «COP28» يستضيف فعاليات عن استدامة قطاعي النقل والبناء

دبي (الاتحاد)

شهد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف COP28، إطلاق خريطة الخطة الوطنية للتكيف لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستضاف ندوات وحوارات بناءة تم تنظيمها بما يتماشى مع الموضوعات الرئيسة التي يتناولها مؤتمر الأطراف COP28 في يومه السابع، والتي تعنى بالعمل متعدد المستويات، والتوسع العمراني، والبيئة الحضرية والنقل. وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أهمية الدور المجتمعي في العمل البيئي والمناخي لمنع التدهور البيئي، خلال ندوة استضافها جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28، مشيرة إلى برنامج التثقيف البيئي الذي أطلقته، وهو مشروع واعد وتجربة نموذجية للعمل الجاد وبناء أجيال واعية بدورها البيئي ومفاهيم وسلوكيات الاستدامة. وينضوي تحت راية البرنامج عدة مبادرات تستهدف طلبة المدارس منها؛ مبادرة البيت المتميز بيئياً التي بنيت على مفهوم وسلوك الفرز من المصدر، ومسابقة صنع مجسمات فنية من النفايات الإلكترونية، التي ساهمت في توعية الطلبة بأهمية الحلول الابتكارية لدعم البيئة وإعادة تدوير النفايات، وبرنامج الوعي البيئي لطلاب المدارس الذي يشتمل على ورش تدريبية تستند إلى منهج أهداف التنمية المستدامة المعتمد عالمياً.

وأعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومفوض عام أجنحة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28، خلال ندوة استضافها جناح الإمارات، عن إطلاق خريطة الخطة الوطنية للتكيف لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد خطة طموحة وضرورية لتعزيز قدرة الدولة على التصدي للتحديات المناخية. وتم وضعها بالاستناد إلى البرنامج الوطني للتكيف المناخي، وبالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر. وبحسب معاليها ستعمل خطة التكيف الوطنية على الحد من هذه المخاطر والآثار الناجمة عنها من خلال تحديد المجالات ذات الأولوية بما يتماشى مع السياسة الوطنية، ووضع الإجراءات اللازمة للحكومة والمجتمع والاقتصاد، والتأكد من جاهزية الدولة.

وأشارت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، خلال الندوة التي تم خلالها الكشف عن تقرير مخطط البنية البيئية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحقيق الاستدامة في قطاع البناء سيساهم في تحقيق 85% من إجمالي خفض الانبعاثات التي تستهدفها الدولة بحلول عام 2030. وأن التعاون الحاصل بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء نجح في تحديد عوامل التمكين الضرورية لهذا التحول.