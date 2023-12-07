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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة
8 ديسمبر 2023 00:09

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الطرود الغذائية على أهالي محافظات قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت المساعدات الإنسانية توزيع 12993 طرداً غذائياً على 64965 مستفيداً في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، واشتملت على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف.

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من جانبهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم البالغ وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب.

المصدر: وام
قطاع غزة
غزة
الهلال الأحمر الإماراتي
مساعدات غذائية
حملة تراحم من أجل غزة
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