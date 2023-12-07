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علوم الدار

نهيان بن مبارك: التعليم الإماراتي خطى خطوات واسعة نحو العالمية

نهيان بن مبارك خلال افتتاح المدرسة الإيطالية بأبوظبي (وام)
8 ديسمبر 2023 01:27

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن التعليم الإماراتي خطى خطوات واسعة نحو العالمية، واستطاع اجتذاب العديد من المناهج التعليمية العالمية ذات التاريخ الطويل مثل المدرسة البريطانية والأميركية وغيرها، وأخيراً يفسح المجال أمام المدرسة الإيطالية للمشاركة في ركب التعليم الإماراتي.
وأكد أن المجتمع الإماراتي المنفتح على الجميع، بما يتمتع به هذا المجتمع من تلاحم وتسامح وتعايش إنساني يسع الجميع، ويسمح لكافة الثقافات بأن تدلي بدلوها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضع التعليم الإماراتي ضمن أهم الأولويات الوطنية باعتباره المؤسس لأجيال المستقبل، ولذا فإن التعليم الإماراتي ينطلق إلى العالمية مستفيداً من كافة الخبرات الدولة في هذا المجال.
جاء ذلك عقب مشاركة معاليه افتتاح المدرسة الإيطالية الدولية بأبوظبي رسمياً بقص الشريط خلال حفل رسمي شارك فيه عدد من القيادات الاتحادية والمحلية والتربوية من الإماراتية والدولية، ثم قام معاليه بكشف الستار عن اللوح التذكاري الذي يرمز إلى الرؤية التعاونية لمستقبل أكثر إشراقاً وبيئة تعليمية مزدهرة والتي تسعى المدرسة الإيطالية الدولية إلى خلقها في مسيرتها التعليمية، كما أنه يحمل رمزية تنطلق من الافتتاح الرسمي للمدرسة إلى تعهد المدرسة بتوفير مستوى راقٍ من التعليم المتميز.
كما قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في المدرسة، حيث رحب بالطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

نهيان بن مبارك
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