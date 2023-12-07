نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري في الوثبة

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد مبارك محمد بن طراف المنصوري بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة مبارك عبيد محمد آل سالمين المنصوري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بمجلس الوثبة - عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.