«نسائية دبي» تنظّم ملتقى التطوع الرابع

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي أمس، بالمركز الرئيس للجمعية، ملتقى التطوع الرابع تحت شعار «معاً لتطوّع مستدام»، بحضور ممثلي العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ونخبة من الفرق التطوعية على مستوى الدولة إضافة إلى المهتمين بالعمل التطوعي.

ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى في إطار حرص الجمعية على دعم وتعزيز ثقافة التطوع بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوّع، وانطلاقاً من أهدافها في تأصيل قيم الاستدامة وتعزيز دور السياسات البناءة في استدامة التطوع والتأكيد على الدور الرائد لدولة الإمارات في فضاءات العمل التطوعي، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب المثمرة الداعمة والمعززة لثقافة التطوّع والاستفادة منها في منهجيات العمل التطوعي لترسيخ وتأصيل ديمومته لدى الأجيال القادمة وإشراك المتطوعين كصُنّاع للتغيير باعتبارهم سند الاستدامة ومستقبلها الواعد.

حضر الملتقى الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، وناصر محمد الزعابي، المستشار بوزارة تنمية المجتمع، كما حضر الملتقى الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس جائزة بن حم التطوعية رئيس فريق «عونك يا وطن»، ونوره السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخوله سعيد النابوده، نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، والدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة محمد أحمد اليماحي، مدير الهلال الأحمر الإماراتي بدبي، والدكتور خبير خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

وتضمّن برنامج الملتقى العديد من الفعاليات، بدأت بعرض مصوّر يستعرض رؤية جمعية النهضة النسائية دبي، وإنجازاتها ومبادراتها لدعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، أعقبته كلمة الجمعية ألقتها الأستاذة مريم توكل مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالجمعية، سلطت خلالها الضوء على أهداف ورؤية ورسالة الملتقى وإنجازاته خلال أربع دورات متتالية.

وتضمّن الملتقى العديد من الجلسات وأوراق العمل.