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علوم الدار

عمار النعيمي: القيادة جعلت التعليم أهم ركائز مسيرة النهضة التنموية

عمار النعيمي في صورة تذكارية مع الخريجين (وام)
8 ديسمبر 2023 01:29

عجمان (وام)

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حفل تخريج الدفعة الـ20 في جامعة الخليج الطبية، الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة، وذلك في مدينة ثومبي الطبية في عجمان.
وشملت الدفعة تخريج 509 طلاب وطالبات ينتمون لـ 46 دولة في مختلف التخصصات الطبية، منهم 180 طالباً من كلية الطب، و76 من كلية طب الأسنان، و53 من الصيدلة، و129 من كلية العلوم الصحية، و53 من كلية التمريض، و18 من كلية إدارة الرعاية الصحية والاقتصاد.
وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالجهود الطيبة المباركة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل لمؤسسات التعليم العالي بما يواكب عصر المعرفة والتطورات العلمية المتلاحقة.
وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، جعلوا التعليم أهم ركائز مسيرة النهضة التنموية والرهان الحقيقي لدولة الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها التي لا تعرف المستحيل.
كما أكد سموه أن الجامعة وصلت إلى هذه المكانة المتميزة خلال وقت قصير بفضل الدعم الكامل والتام من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، والاهتمام الكبير الذي ظلت تجده من سموه وتهيئة البيئة المناسبة لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل.
وحضر مراسم حفل التخريج، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات والمسؤولين.

عمار النعيمي
عجمان
ولي عهد عجمان
جامعة الخليج الطبية
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