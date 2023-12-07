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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية مع نظام البث الكوري

سلطان بن أحمد خلال توقيع الاتفاقية (وام)
8 ديسمبر 2023 01:29

سيؤول (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام أمس، في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ونظام البث الكوري «كي. بي. إس».
وقع المذكرة كل من سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبارك مين، رئيس نظام البث الكوري «كي. بي. إس».
وتأتي المذكرة انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز روابطهما المهنية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، والتأكيد على إقامة علاقات ودية، وتعاون مثمر بين المؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، وفقاً لما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وتتعلق مجالات التعاون بين الطرفين في العديد من الجوانب منها تعزيز العلاقات في أنظمة البث التلفزيوني والإذاعي، ومعدات وتقنيات ومرافق الوسائط الرقمية الناشئة، والاستفادة من أحدث تقنيات البث بما في ذلك معيار ومواصفات البث الفائق بنظام يو اتش دي و4 كيه.
كما تتضمن مجالات التعاون التغطيات الإعلامية والإخبارية لمختلف الأحداث، وتبادل البرامج في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والإخبارية.
وزار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، المجمع الكوري للواقع الافتراضي والمعزز «كوفاك». واطلع سموه في بداية زيارته على عرض حول ما يقوم المجمع بالعمل عليه في سبيل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، وتطوير المحتوى الإعلامي والعلمي، وتقوم فكرة المجمع على دمج التعليم والعلوم والترفيه لإنتاج واقع معزز يسهم في تطوير المحتوى والأعمال.  

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
جمهورية كوريا
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
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