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«الإحسان الخيرية» تسلم «الهلال» 1.2 مليون درهم لإغاثة أهالي غزة

جمعية الإحسان تسلم الهلال شيكاً لإغاثة الشعب الفلسطيني (وام)
8 ديسمبر 2023 01:27

عجمان (وام)

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سلم الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، وفداً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يضم محمد عمر الشمري، مدير مركز عجمان وسلطان جمعة السويدي رئيس قسم التبرعات بالمركز، شيكاً بمبلغ 1.2 مليون درهم، لمصلحة حملة «تراحم من أجل غزة»، وذلك في مقر الجمعية بإمارة عجمان.
وشاركت «الإحسان» في الحملة التي أطلقتها دولة الإمارات، لجمع التبرعات العاجلة، لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف الوقوف مع المتضررين بمساعدات، تشمل مواد غذائية وطبية، ومد السكان باللوازم الضرورية.
وقال الشيخ راشد النعيمي: إن «حملة الجمعية لدعم الفلسطينيين، تأتي في إطار نهج الإمارات الدائم في إغاثة الملهوف، وتقديم الدعم غير المحدود للأطفال والنساء وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، جرّاء موجات النزوح الكبيرة داخل القطاع، وبقائهم من دون مأوى، كما تسعى الحملة إلى توفير المستلزمات الطبية، والحد الأدنى من الأسباب المعيشية في ظل انقطاع الماء والكهرباء، وحدوث شح كبير في المواد الغذائية».

جمعية الإحسان الخيرية
الهلال الأحمر الإماراتي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حملة تراحم من أجل غزة
الإمارات
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