25 فائزاً في انتخابات «استشاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، أمس، نتائج انتخابات الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للعام 2023 وأسماء الفائزين الـ25 الذين خاضوا انتخابات المجلس من بين 192 مرشحاً ومرشحة لشغل نصف مقاعد المجلس بعد انتهاء فترة التصويت التي استمرت ثلاثة أيام وفرز جميع الأصوات إلكترونياً. وبلغت نسبة المشاركة على مستوى إمارة الشارقة 87 بالمائة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية التسعة المسجلين، فيما صوت 45167 ناخباً وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، وهم واحد وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ناخباً وناخبة، وقد كان التصويت بنسبة 59 بالمائة للرجال مقابل 41 بالمائة للنساء، كما كان الإقبال لافتاً على التصويت الإلكتروني مقابلة بالحضوري، إذ بلغ التصويت الإلكتروني 97%، فيما كان التصويت الحضوري بنسبة 3%. وجرى التصويت إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وحضوريا في مراكز التصويت المعتمدة التسعة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

وانعكس الوعي المتنامي لدى أبناء وبنات إمارة الشارقة بأهمية المشاركة في الانتخابات بعد تحقيق النتائج والمخرجات الإيجابية من الدورتين السابقتين، على زيادة الإقبال على التسجيل، وكذلك التصويت تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية المشاركة المجتمعية لاختيار أعضاء المجلس الاستشاري.

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو ولي عهده ونوابه، بمناسبة ما حققته التجربة الوطنية الديمقراطية للإمارة من نجاح كبير تكلل بمشاركة نسبة قياسية من عدد الناخبين في هذه الدورة الثالثة لانتخابات المجلس الاستشاري لتشكل إنجازاً جديداً لإمارة الشارقة تضاف إلى سجل إنجازاتها النوعية.

وهنأت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جميع الفائزين في انتخابات الدورة الثالثة، مشيدة بجهود الناخبين والناخبات وحرصهم على التسجيل والتصويت وليكون لهم الرأي الأول والأخير في اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس الاستشاري.

وأعلن محمد حسن خلف عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس اللجنة الإعلامية أسماء الفائزين والاحتياط عن مدن ومناطق إمارة الشارقة وهي كالتالي:

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة الشارقة 25.622 مسجلاً، وعدد المصوتين 22105 ناخبين ووصلت نسبة التصويت إلى 86 بالمائة.

فيما بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في مدينة الذيد 2210 مسجلين وعدد المصوتين 2021 ناخباً ووصلت نسبة التصويت إلى 91 بالمائة.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة خورفكان 9414 مسجلاً وعدد المصوتين 8435 ووصلت نسبة التصويت إلى 90 بالمائة.

وفي كلباء، بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة كلباء 6515 عضواً وعدد المصوتين 5394 عضواً ووصلت نسبة التصويت إلى 83 بالمائة.

وفي دبا الحصن بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة دبا الحصن 3781 عضواً وعدد المصوتين 3475 ووصلت نسبة التصويت إلى 92 بالمائة

وفي الحمرية بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة الحمرية 445 مسجلاً وعدد المصوتين 402 ووصلت نسبة التصويت إلى 90 بالمائة.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة البطائح 774 مسجلاً وعدد أصوات 715 مصوتاً فيما وصلت نسبة التصويت إلى 92 بالمائة. فيما بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة مليحة 1330 مسجلاً وعدد المصوتين 1226 ووصلت نسبة التصويت إلى 92 بالمائة. وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة المدام 1546 عضواً وعدد المصوتين 1394 ووصلت نسبة التصويت إلى 90 بالمائة.

وتضمنت الدورة الثالثة لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عدداً من المراحل المهمة والناجحة كان آخرها مرحلة التصويت التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام من الخامس وحتى السابع من شهر ديسمبر، والتي شهدت مشاركة لافتة من قبل المواطنين من الناخبين والناخبات لاختيار من يمثلهم في عضوية نصف مقاعد المجلس الاستشاري الخمسة وعشرين مقعداً الموزعين على الدوائر الانتخابية التسع لإمارة الشارقة.

وقال المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، إن انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تجسد حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على إتاحة المشاركة الوطنية للمواطنين والمواطنات في صنع القرار، وتمكين المجلس الاستشاري من أداء مهامه وتحقيق أهدافه، وترسيخ مبدأ الشورى كنهج عام لا ينفك عن رؤية سموه.

وأضاف: أن المجلس الاستشاري وفق هذه الموجهات والإنجازات على امتداد تاريخه منذ إنشاءه في عام 1999م يجسد علامة فارقة في تاريخ إمارة الشارقة ومعلماً بارزاً في مسار العمل العام في الإمارة وسلطة داعمة ومرشدة ومساندة للمؤسسة التنفيذية.

ولفت بن نصار إلى حرص اللجنة العليا للانتخابات وجميع اللجان الفرعية المنبثقة منها على تنظيم المسار الانتخابي منذ بدايته في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر وفق أعلى المعايير لتعزيز إشراك المواطنين في برنامج العمل الوطني، والذي يكرس المبادئ العليا التي ترتكز على سيادة القانون وقيم الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وسرية التصويت، تمكيناً للمواطنين من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون يخصص لها يومي 8 و9 ديسمبر فيما يكون رد اللجنة العليا على الطعون بتاريخ 10 ديسمبر ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين بتاريخ 11 ديسمبر.