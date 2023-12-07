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علوم الدار

توعية طلاب دلما بإجراءات السلامة البحرية

توعية طلاب دلما بإجراءات السلامة البحرية
8 ديسمبر 2023 01:27

الظفرة (وام) 

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على متن عبارتها «الظفرة»، أطلقت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل - دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، حملة السلامة البحرية في منطقة الظفرة، وشارك في المبادرة 132 طالباً وطالبة من مدارس جزيرة دلما، وقدمت هيئة الدفاع المدني وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (مستشفيات الظفرة) عرضاً تفاعلياً حول إجراءات السلامة البحرية، وكيفية استخدام معدات الإنقاذ، وزار الطلبة غرفة قيادة العبارة، وتعرفوا على الأجهزة الملاحية. وقال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: المبادرة تنطلق من المسؤولية المجتمعية لأبوظبي البحرية في توعية المجتمع بالسلامة البحرية، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من الحملات التي تعزز السلامة.

السلامة البحرية
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