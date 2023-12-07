ياس تحتضن أكبر موقع لشحن السيارات الكهربائية

أبوظبي (الاتحاد)

30 محطة جديدة لشحن السيارات الكهربائية أضافها «ياس مول» إلى موقع الشحن الملحق به، ليرتفع عدد المحطات في المركز التجاري إلى 40 محطة، معززاً مكانته كأكبر موقع لشحن السيارات الكهربائية في الدولة.

وتضمن المشروع الذي دخل الخدمة الشهر الجاري، تركيب 12 شاحناً سريعاً، و18 شاحناً عادياً مثبتاً على الحائط.. ويمكن للأجهزة السريعة شحن سيارات تسلا، وإضافة 241 كيلومتراً، خلال 15 دقيقة فقط.

وقالت سلوى المفلحي، مدير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في الدار العقارية: نعمل على توفير محطات تلبي احتياجات عملائنا، ونسعى لتغيير منهجيتنا في إدارة وتشغيل محفظتنا بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.