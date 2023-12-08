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علوم الدار

"COP28" يعاود أنشطته الرسمية اليوم ويبدأ المفاوضات النهائية الاثنين

شعار كوب 28
8 ديسمبر 2023 10:26

 عاود مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" أنشطته الرسمية في المنطقة الزرقاء، صباح اليوم بعد توقف اجتماعاته الرسمية أمس وفقاً لأجندة المؤتمر التي حددت يوم أمس الخميس 7 ديسمبر الجاري راحة رسمية من أعمال المؤتمر. وانطلقت قبل قليل فعاليات يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، فيما يشهد غداً السبت فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات على أن تختتم فعاليات الأيام المواضيعية لـ "COP28" ، بعد غد الأحد بأنشطة يوم الغذاء والزراعة والمياه. وتم تخصيص يومي 11 و12 ديسمبر، للمفاوضات النهائية التي يعقبها بيان الإعلان عن نتائج المؤتمر والاتفاقات والقرارات النهائية.

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ومن المتوقع، أن تسهم التوصيات والمبادرات التي يشهدها "COP28" في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي.

المصدر: وام
كوب 28
COP28
الإمارات
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