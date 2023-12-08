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علوم الدار

حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد

حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد
8 ديسمبر 2023 13:03

 بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
الإمارات
البحرين
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