الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يكرم مجموعة متألقة من أبناء الوطن ومؤسساته الوطنية

سيف بن زايد يكرم مجموعة متألقة من أبناء الوطن ومؤسساته الوطنية
8 ديسمبر 2023 14:24

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مجموعة متألقة من أبناء الوطن ومؤسساته الوطنية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بدعمهم السخي لصندوق الفرج بأكثر من 71 مليون درهم، كانوا شعاع أملٍ أضاء حياة 2026 أسرة ، وأسهم بالإفراج عن 4645 شخص من النزلاء والمعسرين خلال السنة الماضية، مانحين إياهم فرصةً لعودةٍ كريمة إلى أسرهم ومجتمعاتهم».

وأضاف سموه: «حفظ الله الإمارات وأهلها.. وطناً يفيض بالخير والإنسانية».

أخبار ذات صلة
الكربي بطل «جائزة الافتتاح» في «دولية الحواجز»
الأهلي والزمالك.. «سوبر اليد»

واختتم سموه: «سعدت بتكريم مجموعة متألقة من أبناء الوطن ومؤسساته الوطنية، الذين أسهموا بمواطنتهم الإيجابية ومساعيهم الإنسانية النبيلة، في ترسيخ قيم التآخي والتلاحم الاجتماعي، بما يعكس روح العطاء والخير الذي ينبض بها مجتمع الإمارات».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس معهد «ميلكن»
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس معهد «ميلكن»
اليوم 17:15
سون: أشعر بالغضب والأسف!
سون: أشعر بالغضب والأسف!
اليوم 17:10
موسيالا يعود إلى تدريبات «البايرن»
الرياضة
موسيالا يعود إلى تدريبات «البايرن»
اليوم 17:08
ازدهار «الإشاعات» خلال أيام «التوقفات»!
ازدهار «الإشاعات» خلال أيام «التوقفات»!
اليوم 17:05
بوتين يكرم مجموعة من الجنود
الأخبار العالمية
بوتين يعلن قراره بشأن انتخابات الرئاسة في 2024
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©