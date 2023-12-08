سيف بن زايد يكرم مجموعة متألقة من أبناء الوطن ومؤسساته الوطنية

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مجموعة متألقة من أبناء الوطن ومؤسساته الوطنية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بدعمهم السخي لصندوق الفرج بأكثر من 71 مليون درهم، كانوا شعاع أملٍ أضاء حياة 2026 أسرة ، وأسهم بالإفراج عن 4645 شخص من النزلاء والمعسرين خلال السنة الماضية، مانحين إياهم فرصةً لعودةٍ كريمة إلى أسرهم ومجتمعاتهم».

وأضاف سموه: «حفظ الله الإمارات وأهلها.. وطناً يفيض بالخير والإنسانية».

واختتم سموه: «سعدت بتكريم مجموعة متألقة من أبناء الوطن ومؤسساته الوطنية، الذين أسهموا بمواطنتهم الإيجابية ومساعيهم الإنسانية النبيلة، في ترسيخ قيم التآخي والتلاحم الاجتماعي، بما يعكس روح العطاء والخير الذي ينبض بها مجتمع الإمارات».