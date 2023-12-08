الجمعة 8 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال

مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال
8 ديسمبر 2023 15:41

ضمن مشاركته في مؤتمر الأطراف COP28، نظم مركز أبوظبي للصحة العامة، الجهة التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي والتي تُعنى بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة، نشاطاً تفاعلياً بعنوان "فعالية وكتاب أنشطة أبطال الاستدامة"، المخصص للأطفال من زوار الحدث العالمي الهام، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي. 

أخبار ذات صلة
تعاون بين «أبوظبي للصحة العامة» وM42
«أبوظبي للصحة العامة» يُصدر أول تقارير الاستدامة المؤسسية
  • مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال
    مركز أبوظبي للصحة العامة يُنظم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال

 

وتهدف الفعالية إلى توعية الأطفال بالممارسات التي تدعم أهداف الاستدامة وتحقيق التغير السلوكي المرغوب من خلال أنشطة ترفيهية وأسئلة ذكاء تختبر استيعاب الأطفال للمادة التعليمية في الكتيب الإلكتروني الذي يتضمن بعض الأنشطة منها التلوين وفرز النفايات وزراعة النباتات وتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية. 
وضمن المشاركة مؤتمر الأطراف COP28، تستعرض دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة أبرز المبادرات والبرامج للرعاية الصحية المستدامة، مع تسليط الضوء على أثر التغير المناخي على ثلاث ركائز رئيسية تنطوي على أهمية كبيرة لتحقيق استدامة خدمات الرعاية الصحية، وهي أثر التغير المناخي على الأفراد، والمجتمع، ومنظومة الرعاية الصحية ككل.
ويمكن للزوار الصغار خوض التجربة التفاعلية في منصة دائرة الصحة – أبوظبي رقم 59 في المنطقة الخضراء، ضمن مركز التكنولوجيا والابتكار. لمعرفة المزيد حول المشاركة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.doh.gov.ae/en/cop28.

مركز أبوظبي للصحة العامة
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس معهد «ميلكن»
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس معهد «ميلكن»
اليوم 17:15
سون: أشعر بالغضب والأسف!
سون: أشعر بالغضب والأسف!
اليوم 17:10
موسيالا يعود إلى تدريبات «البايرن»
الرياضة
موسيالا يعود إلى تدريبات «البايرن»
اليوم 17:08
ازدهار «الإشاعات» خلال أيام «التوقفات»!
ازدهار «الإشاعات» خلال أيام «التوقفات»!
اليوم 17:05
بوتين يكرم مجموعة من الجنود
الأخبار العالمية
بوتين يعلن قراره بشأن انتخابات الرئاسة في 2024
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©