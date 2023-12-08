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خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس معهد «ميلكن»

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس معهد «ميلكن»
8 ديسمبر 2023 17:15

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مايكل ميلكن، رئيس معهد «ميلكن».

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "جرت، خلال اللقاء الذي عُقِد على هامش مؤتمر «ميلكن» للشرق الأوسط وأفريقيا، الذي تستضيفه أبوظبي، مناقشة مجالات الاهتمام المشترك في القطاعات ذات الأولوية، حيث سلَّط اللقاء الضوء على النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمة الدولة في الجهود العالمية نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام".

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وأكَّد سموّ ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء، أنَّ القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تُولي أهمية قصوى لدعم البحث والتطوير والابتكار، ما يعزِّز ترسيخ المنظومة الاستثمارية المواتية للأعمال التي تستقطب المواهب وتركِّز على معالجة التحديات العالمية، وتسهم بشكل مستمر ومستدام في دفع عجلة النمو الاقتصادي. 

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.
يُعقَد مؤتمر «ميلكن» الشرق الأوسط وأفريقيا الذي ينظِّمه معهد «ميلكن» في دورته الخامسة، على مدى يومين تحت شعار «تخطّي التعقيدات عبر التعاون»، ويستقطب قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمانحين، بهدف الحوار وإيجاد حلولٍ لأبرز التحديات العالمية المتعلقة بالتغيُّر المناخي، والفرص الاقتصادية، والتعليم، والصحة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معهد «ميلكن»
خالد بن محمد بن زايد
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