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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
8 ديسمبر 2023 18:28

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف بعض المناطق خاصةً الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
 الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 10:12 والمد الثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 17:22.
في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:16 والمد الثاني عند الساعة 06:43 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 01:31.

 

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المصدر: وام
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