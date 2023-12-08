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علوم الدار

رئيس COP28: لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري

سلطان الجابر
8 ديسمبر 2023 20:29

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن مؤتمر الأطراف استثنائي وساهم بالفعل في كتابة تاريخ العالم ومؤتمرات COP. 
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في المنطقة الزرقاء ضمن مؤتمر الأطراف COP28، إنه "بتكاتف جهودنا جميعاً، خلقنا زخماً غير مسبوق لدعم العمل المناخي العالمي ونجحنا في التوصل إلى توافق في الآراء في اليوم الأول فيما يتعلق بالصندوق الدولي للمناخ ونحن على ثقة بقدرتنا على القيام بذلك مرة أخرى". 
وأضاف أنه "في الأيام القليلة المقبلة، لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري يساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبلنا المشترك، ويضع كلاً من الدول والمجتمعات والأفراد الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، في صميم العمل المناخي وعلى رأس أولوياته".وتابع "نتيجةً لجهودكم المشتركة، حقق COP28 نجاحاً ملموساً، ووجه رسالة واضحة تؤكد أننا جميعاً، على اختلاف إمكاناتنا وظروفنا، قادرون على صنع تغيير إيجابي". 
وأكد "دعونا نبني على هذا النجاح لتحقيق نتيجة غير مسبوقة في القرار الخاص بالحصيلة العالمية وفي جميع المهام الأخرى". 
وقال "من خلال عملنا المشترك، نجحنا في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين. والتزامنا بالتكاتف سيساعدنا في الحفاظ على كوكبنا. ونحن على ثقة بأن استمرارنا بروح العمل القائمة على التوافق ستدفعنا إلى الأمام". وأضاف "لنعمل معاً على ترسيخ مكانة COP28 باعتباره مؤتمر الأطراف الذي استطاع، من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي، النجاح في إنجاز التحول الجذري المطلوب في مسار العمل المناخي العالمي".

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المصدر: وام
سلطان الجابر
كوب 28
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