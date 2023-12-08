وزيرة البيئة المصرية لـ«الاتحاد»: تريليون دولار يحتاجه العالم لمواجهة آثار تغيرات المناخ

أكرم ألفي وعبدالله أبوضيف (دبي)

شددت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن ملف التخفيف والتكيف وآليات التنفيذ، هو الموضوع الرئيسي في مؤتمرات المناخ المختلفة، ومنها تمويل المؤسسات الدولية لمشروعات التكيف مع تغيرات المناخ بينما تم إضافة ملف حديث وهو «صندوق الخسائر والأضرار» بسبب ما يحدث في العالم من تغيرات واضحة في المناخ.

وأشادت الوزيرة المصرية، في حوار خاص مع «الاتحاد»، بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي أصبح ضرورة ملحة ومن الشواغل الرئيسية في الملف المصري والدول النامية وأيضاً الدول المتقدمة التي أصبحت تعاني بشكل مباشر من حجم أضرار تغير المناخ في مشروعاتها المختلفة خلال السنوات الماضية، والتي من المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على الدعم الكامل للقيادة الإماراتية في قمة المناخ وتضافر الجهود المصرية بشكل واضح مع رئاسة COP28، قائلة: نعمل معاً على نجاح التوصيات والمخرجات النهائية لقمة المناخ.

وأشارت إلى مشاركتها في لجنة وزارية مشكلة من قبل رئاسة COP28 لتيسير التفاوض حول عملية التكيف والتخفيف، وأنها مسؤولة مع وزير البيئة الكندي عن موضوع تمويل المناخ، ومن ثم توجد جولات ومؤتمرات مختلفة منذ اللجنة التي شكلها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 ولا يزال يجري العمل بشأنها.

أما بالنسبة لمبلغ الـ100 مليار دولار التي تم التوافق عليها في المؤتمر السابق، فقالت الوزيرة: يجري العمل على وضع الهدف الجديد للتكيف مع المناخ، حيث يحتاج العالم أكثر من تريليون دولار لمواجهة تغير المناخ، فيما تقوم مع الوزير الكندي بوضع ملامح لهدف كيفي للتعامل مع تغير المناخ، ويجري التفاوض على ملامح الرقم لتحقيق الهدف الجديد.



اتفاق باريس

وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن اتفاق باريس لتمويل المناخ يتضمن ثلاث صفات رئيسية، أن يكون قابلاً لوضعه حيز التنفيذ والتنبؤ به وأن يكون التمويل متاحاً، والصفة الثالثة القدرة التنفيذية، حيث تطالب الدول المتقدمة بوجود هذه الآلية بين الدول النامية والدول الكبرى.

وقالت، إن ملف تغير المناخ هو الوجه الثاني للتنمية المستدامة، ويبقى التمويل المخصص للمناخ أو التنمية السؤال الدائم، حيث يجري العمل على حشد التمويل لصندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق للإنفاق على التكيف مع المناخ منذ عام 2009، وكلما كان التمويل أكبر اقتربنا من الهدف المنشود في التكيف مع المناخ.

وأشارت فؤاد إلى أنه في COP27، حرصت مصر بشكل كبير على دخول المؤتمر بخارطة طريق واضحة، ومن ثم تم إطلاق استراتيجية المناخ 2050 وهي ليست ملزمة حسب اتفاقية باريس، بينما الملزم خطة المساهمات الوطنية 2030 كما جرى العمل على حزمة مشروعات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، لاسميا أن مصر لا تصدر انبعاثات كبيرة وهدفها الرئيسي توفير الاحتياجات الرئيسية للشعب من غذاء ومياه.



برنامج «نوفي»

وأعلنت وزيرة البيئة المصرية عن إطلاق برنامج «نوفي»، وفكرته العمل على 5 جيجاوات من الطاقة الجديدة، وإزالة محطات تقليدية وإقامة محطات جديدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث وصلت قيمة التمويل لهذا الجزء نحو 500 ألف دولار من المؤسسات الدولية لجذب استثمارات بنحو 10 مليارات دولار.

والمشروع المصري الثاني، بحسب الوزيرة، يتمثل في دعم صغار الفلاحين بنحو 5 مليارات دولار، ومن هنا تم وضع ملامح للمشروع وأصبح هناك بنك تنموي لكل محور ثم إعداد وثائق المشروعات، بجانب قطار النقل السريع والذكي ضمن منظومة النقل الخضراء بشكل عام.

وقالت فؤاد إنه يجري العمل وفق خطة خمسية تعتمد على تطوير العمل الحكومي، حيث تم وضع تقدير للخطة القومية ومعايير للاستدامة المناخية قبل طلب التمويل من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وبالفعل تم وضع نسبة 15 في المئة للمشروعات الخضراء ووصلت هذا العام إلى 30 في المئة، ومن المقرر أن تصل إلى 50 في المئة العام المقبل على أن تصل إلى 100 في المئة في العام 2030.

وكل هذا يتوافق مع متطلبات الشركاء الدوليين للتمويل ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة في القاهرة، للتأكيد على هدف مصر الواضح وهو الحفاظ على المناخ والتكيف مع التغيرات، وهنا نقوم بالمواءمة بين خطة الدولة للاستدامة والمنظمات الأممية.

وأشارت الدكتورة ياسمين إلى أن هذا الأمر سمح بزيادة عدد الشركاء الدوليين المساهمين في 12 مشروعاً بنسب تمويل وصلت إلى 15 مليار دولار تساهم فيها العديد من البنوك العالمية والإقليمية للتنمية، والتي تعمل مع مصر في مجال التحول الأخضر والمشروعات الخضراء وغيرها من المشروعات المهمة الداعية للتكيف المناخي.



الجناح المصري

عن الجناح المصري في COP28، أوضحت وزيرة البيئة أنه يقدم رسالة مباشرة عن أنه لا محالة عن العمل على مواجهة تغير المناخ، تتضمن نقاطاً رئيسية متمثلة في مشاركة القطاع الخاص وهي سياسة واضحة، ومنها المشروعات الخضراء التي بدأت مصر بالفعل تنفيذها مثل تصدير الهيدروجين الأخضر.

والرسالة الثانية تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وهو يوم مهم متوافق مع البرنامج الإماراتي تقريباً خلال أيام المؤتمر، أما الرسالة الثالثة فهي حول صندوق الخسائر والأضرار، فكلما تباطأنا عن التكيف زادت تكلفة الخسائر والأضرار على الجميع، ويتضمن الجناح ورش عمل لعدد من الوزارات وليس وزارة البيئة فقط، بالإضافة إلى القطاع الخاص والجامعات.

وحول المحميات الطبيعية، ذكرت الوزيرة أن هناك جهوداً كبيرة في هذا المجال، وتعتبر مصر من أكثر مناطق العالم امتلاكاً لهذا التنوع، حيث تم العمل على مشروع واسع للاستثمار والتنمية في المحميات الطبيعية، يتضمن وجود مرافق داخلها وتشجيع السكان المحليين المحيطين بها للعمل داخلها والحفاظ عليها من خلال مشروع لتشغيلهم تحت مسمى مبادرة «حكاوي من ناسها» تتحدث عن 9 قبائل مصرية.