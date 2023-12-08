سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة لـ«الاتحاد»: ملتزمون بـ 2.3 مليار يورو لـ«تعهد الطاقة المتجددة»

يسرى عادل (دبي)

أكدت لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن COP28 يمثل لحظة محورية بالنسبة للعالم، لتقييم التقدم المحرز بموجب اتفاق باريس، وتمهيد الطريق للإجراءات المستقبلية، مشيرة إلى الدور المحوري للمؤتمر المنعقد في دبي في التوصل إلى التزامات كبيرة، ومن ثم تحديد مسار للاستجابة العالمية للتغير المناخي.

وأشادت بيرجر بتنظيم رئاسة دولة الإمارات لـ COP28، وجهودها الكبيرة في جمع الشركاء العالميين من أجل مناقشات ومفاوضات، موضحة أن الاتحاد الأوروبي عمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات في النسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 على مدار العام، عبر المشاركة بنشاط في المبادرات التي تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس، بما في ذلك الهدف الحاسم المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

وجددت بيرجر في حوار خاص مع «الاتحاد»، على هامش COP28، التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الطاقة المتجددة بشكل مشترك، وتعزيز كفاءة الطاقة، والحد بشكل جماعي من انبعاثات الغازات الدفيئة، مضيفةً: «عازمون أيضاً على ضمان الانتقال العادل إلى اقتصادات ومجتمعات مستدامة وقادرة على التكيف مع المناخ، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وأعتقد أن هذه الأهداف تتفق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشارت بيرجر، إلى إطلاق الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع رئاسة «COP28»، التعهد العالمي بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهو التزام البلدان بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

ولفتت إلى انضمام 118 دولة لهذا التعهد العالمي، والعدد في ازدياد، مؤكدة أن هذه خطوة أساسية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في نهاية المطاف.

وقالت: علاوة على ذلك، فإن التعاون في مجال العمل المناخي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي قوي ونتطلع إلى المستقبل، إذ نتشارك الالتزام بمعالجة تغير المناخ وتحقيق نتيجة طموحة في COP28، كما أن لدينا أيضاً خططاً للعمل معاً بشكل ثنائي بعد المؤتمر.

وعن الالتزامات التي تعهدت بها أوروبا في COP28، أعلنت السفيرة عن التزام الاتحاد الأوروبي بـ 2.3 مليار يورو للتعهد العالمي بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مدى العامين المقبلين، لدعم تحول الطاقة على مستوى العالم، لافتةً إلى أن الالتزامات تمثل الدور الاستباقي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دفع التحول العادل والمستدام للطاقة.

ويشكل تمويل المناخ، بحسب بيرجر، أيضاً أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي في COP28، وكشفت عن تعهد التكتل ودوله الأعضاء بنحو 28.5 مليار يورو لتمويل المناخ العام في عام 2022، وتعبئة مبلغ إضافي قدره 11.9 مليار يورو من التمويل الخاص.

وقالت بيرجر لـ«الاتحاد»: يسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً، خلال COP28 إلى مواصلة التركيز على جهود التخفيف، وإشراك جميع الشركاء للتركيز بشكل أساسي على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وعن مبادرة الخسائر والأضرار والمساهمات، قالت السفيرة، إن هذا جانب حاسم في استراتيجية الاتحاد الأوروبي المناخية العالمية، ويعتبرها الاتحاد أداة أساسية في الاستجابة للآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ، خصوصاً بالنسبة للبلدان المعرضة للخطر، بعد أن لعب دوراً محورياً في دعم صندوق الخسائر والأضرار في COP27، مؤكدةً استمرارية التزام أوروبا بتمكين تفعيله في COP28.

وأضافت:« نعتقد أن هذا الصندوق، المفتوح لمساهمات جميع الأطراف، يلعب دوراً محورياً في توفير الدعم المالي للبلدان التي تواجه أشد آثار تغير المناخ»، لافتة إلى تعهد التكتل الأوروبي ودوله الأعضاء بمبلغ 220 مليون يورو لدعم الصندوق في إطار نهج فريق أوروبا، موضحة:« يؤكد ذلك التزامنا بدعم الأشخاص الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ».

وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في ختام الحوار على أهمية المؤتمر الذي يمثل منعطفاً حاسماً في الجهود الجماعية لمكافحة تغير المناخ، إذ يرى الاتحاد الأوروبي أن COP28 فرصة لتسريع طموح العمل المناخي العالمي، وترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، تماماً، كما عبر عن ذلك رئيس المؤتمر معالي الدكتور سلطان الجابر.