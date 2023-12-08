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علوم الدار

«كوب 28».. عالم واحد.. إنسانية واحدة

تصوير: حسن الرئيسي
9 ديسمبر 2023 01:48

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
تحت عنوان «عالم واحد.. إنسانية واحدة»، تشهد ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، استعراضاً فنياً مبهراً ضمن فعاليات «كوب 28». ويرمز العرض إلى التعاون والوحدة في مواجهة التغير المناخي، ويهدف إلى الحفاظ على كوكب الأرض.

العرض الذي يمزج بين الموسيقى والاستعراض، تشارك فيه نخبة من الراقصين والمؤديين والممثلين العالميين، الذين يتجولون في ساحة الوصل بالمنطقة الخضراء، ويقدم رؤية ملهمة لغرس قيم العمل المناخي والبيئي لدى الشباب والعائلات والأطفال.

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ويأتي العرض ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الفنية والترفيهية المصمّمة خصيصاً للأسر والشباب، لتعزيز مفهوم الاستدامة، وزيادة الوعي بأهمية العمل المناخي والتحلي بالمسؤولية البيئية.

ويشهد العرض حضوراً لافتاً من زوار المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي، ويقدم قصة مستوحاة من الرسالة الرئيسة للمؤتمر في نسخته الـ 28.: «اتحدوا» نحو مستقبل أكثر استدامة. ويختتم العرض بمقولة: «لنضع هذه اللحظة تركز على تعاوننا الذي لا يتزعزع، لأننا في الوحدة نظهر كحراس لمصير كوكبنا».

COP28
مؤتمر الأطراف
كوب 28
مدينة إكسبو دبي
الإمارات
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