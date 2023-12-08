كنوز الإمارات السياحية تستقطب ضيوف «كوب 28»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد مشاركون في «كوب 28» من مختلف قارات العالم، استمتاعهم بالكنوز السياحية في الإمارات، وأعربوا عن رغبتهم في استكشاف المزيد من المواقع السياحية والبيئية الإماراتية المتنوعة، وخدماتها المميزة، أثناء إقامتهم ومشاركتهم في مؤتمر الأطراف، الذي يعتبر أهم حدث عالمي هذه الأيام، معربين عن شكرهم لكرم الضيافة التي يحظون بها من شعب الإمارات.



وجهات سياحية

يقول ستيف لوتس ممثل من غرفة التجارة الأميركية: نحن هنا في كوب 28 ضمن وفد يضم 85 شركة أميركية، وهدفنا ليس فقط المشاركة في كوب 28 بل تجربة كل ما تقدمه الإمارات من وجهات سياحية.

ويضيف: نحن نشجع الوفود والمشاركين، وأشجع نفسي أيضاً، أثناء تواجدنا هنا لعقد الاجتماعات لمناقشة التغير المناخي في كوب 28، على تجربة العديد من التجارب السياحية في مختلف مواقع الإمارات، مثل تجربة قارب«الكياكي» بين أشجار القرم في أبوظبي التي تعد تجربة طبيعية وبيئية مستدامة، وزيارة أطول برج في العالم «برج خليفة»، والكثير من تجارب المطاعم المتنوعة. ويضيف: من الممكن أيضاً العودة لزيارة الإمارات في أشهر مقبلة بهدف السياحة، وتجربة جميع الوجهات السياحية التي توفرها الإمارات.



تجارب متميزة

ويقول إيشيزوناتشوكو برينس آسوزي- ممثل التغير المناخي من منتدى العمل النيجيري: دبي تعد مدينة جميلة، حيث قدمت إليها قبل نحو الأسبوع، وأستمتع بإقامتي هنا، وحظيت بتجارب سياحية ممتازة، منها زيارة أكبر المراكز التجارية، وبرج خليفة، ومنطقة الجميرا، والشواطئ الجميلة التي تضمها الإمارة، إضافة إلى رغبتي بزيارة الصحراء لاستكشف الكثبان الرملية. ويضيف: نرغب في استكشاف جميع وجهات ومرافق مدينة إكسبو أيضاً أثناء مشاركتي في كوب 28.

ويقول آسوزي: أرغب في زيارة أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، لأعود إلى بلدي نيجيريا مع ذكريات جميلة عن الإمارات.



وجهة جديدة

من جانبه، يقول نبيل سامي المشارك في كوب 28 من البرازيل: قمت بزيارة الإمارات أكثر من مرة واستكشفت وجهات سياحية مميزة فيها، وخلال زيارتي لكوب 28 حالياً أخطط لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، والبيت الإبراهيمي في أبوظبي، حيث إنه وجهة جديدة ومميزة في المنطقة، إضافة إلى رغبتي في زيادة متحف المستقبل في دبي.



كرم الضيافة

وتقول بيريل آشينغ، إعلامية مشاركة في كوب 28 من كينيا، «أخطط لزيارة مراكز تجارية في دبي للتسوق». وتضيف: أستمتع بوجودي هنا في الإمارات، حيث أشعر بكرم الضيافة فيها.. دبي مدينة منظمة ونظيفة، وتمتلك نظام نقل متطوراً وخدمات ضيافة على مستوى عالمي.



مدينة جميلة

يُعرب محمد مزهارول إسلام، مشارك في كوب 28 من بنغلاديش، عن سعادته بوجوده في دبي، واصفاً إياها أنها مدينة«جميلة ومميزة». ويقول«قمت قبل أيام بعد مشاركتي في كوب 28 وأثناء إقامتي في دبي بزيارة برج خليفة ودبي مول وشاهدت عرض النافورة الجميل، وأخطط للذهاب إلى الصحراء، لاستكشاف الكثبان الرملية وتنظيم رحلة بحرية وزيارة شواطئ دبي الجميلة».



فنادق فاخرة

بدوره، يقول ديميتريس كولياس مستشار نائب وزير البيئة والطاقة من اليونان، وهو عضو ضمن الوفد اليوناني المشارك في كوب 28«نحن هنا لأول مرة في دبي للمشاركة في كوب 28 ضمن الجناح اليوناني».

ويضيف: أثناء إقامتنا في دبي لمدة 8 أيام قمنا بزيارة شواطئها الجميلة وتجربة فنادقها الفاخرة، ونرغب في زيارة المزيد من الوجهات السياحية مستقبلاً.