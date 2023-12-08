حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي « تل مرعب 2024»

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024» الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط ويقام خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر الجاري وبتنظيم من نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وعدد من المسؤولين.

اطلع سموه، خلال الزيارة، على أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة وأهم الأنشطة التراثية والترفيهية التي يتظمنها المهرجان.

استهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الزيارة بتفقد الطريق الجديد المؤدي إلى المهرجان ومواقف السيارات الإضافي الذي تم تنفيذه.

وتفقد سموه قرية ليوا التي تقام فيها مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والثقافية ومتاجر التجزئة والترفيه العائلي وتجارب الطهي العالمية حيث تستضيف منطقة تناول الطعام شركاء عالميين في مجال الطهي في كل عطلة نهاية أسبوع لتقدم للزائرين تجربة تناول طعام متعددة الأذواق.

كما تضم القرية عروض الثقافة الإماراتية والتصميم الإماراتي المعاصر إلى جانب منافذ القهوة المصنوعة يدوياً حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المناسبة للأطفال من كافة الأعمار، حيث يشتمل البرنامج على الترفيه والألعاب والتجارب الثقافية الترفيهية بالإضافة إلى منطقة الألعاب الإلكترونية.

شملت جولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المزرعة الذكية إحدى مبادرات عام الاستدامة حيث تعرض تقنيات الزراعة المتطورة واستراتيجيات السوق من خلال ورش العمل والندوات التعليمية لمحبي الزراعة والاستثمار الزراعي.

كما زار سموه المخيمات ومعرض ليوا الدولي للمركبات الترفيهية ومقطورات التخييم RV والذي يشارك فيه عدد من العارضين من داخل الدولة وخارجها يقدمون من خلاله مختلف أنواع المقطورات المخصصة لأغراض التخييم والسكن.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن مهرجان ليوا الدولي هو امتداد للنجاح والتميز الذي يشهده المهرجان في كل موسم في منطقة الظفرة وفي ليوا بالتحديد، وامتداد أيضا للسمعة العالمية التي اكتسبها تل مرعب بعد سنوات من التميز في تنظيم واستضافة العديد من البطولات والرياضات الخاصة بالمحركات والسيارات وأيضاً الأنشطة التراثية.

ونوه سموه إلى القيمة والمكانة الكبيرة للمهرجان الذي أصبح علامة سياحية مهمة للظفرة وقبلة أيضاً للمشاركين والمحترفين والزوار طوال أيام المهرجان.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالحضور الجماهيري الكبير والتنظيم المميز للمهرجان، وأكد على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاحه كونه يعد واجهة رياضية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة وأصبح مقصداً مهماً لعشاق التحدي والمغامرة ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.

ودعا سموه إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشاركين في المسابقات، مثمناً سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لإنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة.