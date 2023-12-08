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حمدان بن زايد يدشن مَعلماً سياحياً في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة

حمدان بن زايد يدشن مَعلماً سياحياً في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة
8 ديسمبر 2023 23:41

دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مَعلماً سياحياً يحمل اسم مدينة ليوا تم تنفيذه من قبل بلدية منطقة الظفرة.
حضر مراسم التدشين الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة. 

يبلغ عرض المعلم 50 متراً وارتفاعه 23.5 متراً ويقع على تلة يصل ارتفاعها إلى 195 متراً عن سطح البحر، بحيث يبلغ الارتفاع الكلي للمعلم 219 متراً عن سطح البحر، بينما تبلغ المساحة الكلية للمشروع 3600 متر مربع وهو مصمم بطريقة مميزة ومبتكرة من الهيكل المعدني الذي يبلغ وزنه 49 طناً لاستدامته وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يحافظ عليه من تأثير العوامل الطبيعية كالرياح والرطوبة والزلازل. 

وتم خلال التدشين تقديم عرض ضوئي على المَعلم السياحي، تضمن علم الدولة ومقتطفات من مهرجان ليوا الدولي وعددا من المواقع السياحية والتراثية في ليوا مثل واحات النخيل والكثبان الرميلة المتموجة، بالإضافة إلى عدد من صور البيئات الزراعية والصحراوية والبحرية في منطقة الظفرة.

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وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن مثل هذه المشاريع يسهم في تشجيع السياحة في منطقة الظفرة خاصة وأنها تشهد خلال هذه الفترة من العام تنظيم العديد من المهرجانات الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى وجود العديد من المواقع السياحية والتراثية المنتشرة في مدنها المختلفة.

وأشار سموه إلى أن المَعلم يعد إضافة جديدة إلى المعالم السياحية التي تتميز بها المنطقة وسيسهم في تطوير قطاع السياحة وتنشيطه وترويجه بصورة جاذبة تعكس واقع الحركة السياحية في مدن منطقة الظفرة كافة. وأوضح سموه أن منطقة الظفرة تستقبل سنوياً أعداداً متزايدة من السياح والمشاركين في الفعاليات المختلفة، وتحظى بمقومات سياحية متنوعة.

من جهته، قال محمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، إن المَعلم يأتي ضمن خطط البلدية الهادفة إلى تعزيز القطاع السياحي في المنطقة وتنفيذ العديد من المعالم السياحة والتراثية وإبرازها بالشكل الذي يعزز من هوية ومكانة منطقة الظفرة، وتطوير وتجميل المرافق العامة ليضفي عليها طابعاً جمالياً تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته وبما يخدم أفراد المجتمع.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
تدشين
معلم سياحي
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