«الإمارات لطب الطوارئ» يختتم فعالياته في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم غداً في أبوظبي فعاليات مؤتمر شعبة الإمارات لطب الطوارئ 2023، التي كانت قد انطلقت أمس الأول بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي كشريك استراتيجي، وبمشاركة أكثر من 2200 طبيب ومختص. ويهدف المؤتمر إلى إحداث نقلات نوعية في منهجيات وأطر عمل طب الطوارئ على مستوى العالم، مرسخاً مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية ونموذجاً متميزاً في الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية.

وكانت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي قد قالت في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر: «انطلاقاً من مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً، تحرص أبوظبي على توفير منصة تجمع الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لحشد الجهود وتبادل الخبرات والمعارف للمضي في تعزيز صحة وسلامة المجتمعات في أبوظبي وحول العالم. واليوم، وإيماناً منا بأهمية الجاهزية لحالات الطوارئ الصحية، التي يأتي طب الطوارئ في صميم عملياتها، تستضيف أبوظبي هذا الحدث المهم لاستعراض تجربتها الرائدة في طب الطوارئ والتركيز على الخطط والإجراءات التي يمكن من خلالها مواصلة الارتقاء بجاهزية النظم الصحية والاستجابة بفعالية وكفاءة في أوقات الطوارئ الصحية. يتضمن ذلك الاستثمار في العنصر البشري وتوظيف التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف النظم الصحية».

وتأتي فعاليات المؤتمر بالتزامن مع القمة العالمية لتمريض الطوارئ، الندوة الدولية التي تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تقدمه الكوادر التمريضية في طب الطوارئ. وتهدف القمة إلى تحديد التحديات التي تعيق التقدم في مجال تمريض الطوارئ ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، فيما تسلط القمة الضوء على المنجزات التقدم الملحوظ المحرز في هذا المجال. وتشهد القمة استعراضاً لمجموعة من دراسات الحالة بهدف تحديد الفرص المتاحة للمفاهيم القابلة للتطبيق، وتعزيز بيئة تعاونية يمكن من خلالها تحويل التجارب المحلية إلى إجراءات مؤثرة على الصعيد العالمي.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا بوحميد، رئيسة شعبة الإمارات لطب الطوارئ: «تعتبر هذه النسخة مميزة بشكل خاص كونها تجمع ركيزتين أساسيتين للرعاية الطارئة: طب الطوارئ وتمريض الطوارئ، حيث إن التعاون بين هذه الفئتين أمر ضروري لتقديم رعاية صحية معززة للمرضى. ويؤكد التزامانا هذا تجاه المرضى على أهمية العمل المشترك والخطوة الأولى في هذا الاتجاه. ويسعدني أن أعلن أننا اختتمنا بنجاح سبع ورش عمل يوم أمس، لاقت حضوراً واسعاً. بالإضافة إلى ذلك، لدينا برنامج علمي فريد، يقدم أحدث التطورات في طب الطوارئ والرعاية التمريضية. ونتطلع خلال الأيام القادمة إلى كسب المزيد من المعارف والتعاون، للمساهمة في إحداث تطورات مهمة على صعيد الرعاية الصحية لمرضى».

وتتماشى تطلعات المؤتمر مع مهمة الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، التي تهدف إلى خلق عالم تكون فيه الرعاية الطبية الطارئة ذات جودة عالية وفي متناول الجميع.

وركز المؤتمر على الارتقاء بمعايير طب الطوارئ من خلال الدورات المعتمدة وورش العمل التي تغطي مجالات حيوية مثل الإصابات والموجات فوق الصوتية ودمج التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المؤتمر جلسات نقاشية تركز على جوانب مختلفة من طب الطوارئ، بدءاً من أمراض القلب والأوعية الدموية والرعاية الحرجة إلى طب الأطفال وجراحة العظام والطب الرياضي وغيرها.