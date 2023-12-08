6 حدائق ذكية في أبوظبي تعزز جودة المرافق العامة

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل أنها حولت خلال العام الجاري 6 حدائق في إمارة أبوظبي لتكون حدائق ذكية من خلال توفير 600 مستشعر ذكي لكل موقع، وأنظمة حديثة تساهم في تعزيز جودة الحياة ومستوى المعيشة في الإمارة.

وتعزز الحدائق الذكية معايير الاستدامة، من خلال اعتمادها على أنظمة الري الذكية التي تتيح تنظيم وتحكم دقيق في إمدادات المياه بناءً على احتياجات النباتات والعوامل البيئية المتغيرة.

ويمكن برمجة هذه الأنظمة للري تلقائيًا وفقًا لمعايير محددة، مما يسهم في توفير المياه وتحسين كفاءة الري.

وأوضح جمال العبيدلي المدير التنفيذي لشؤون قطاع تكنولوجيا المعلومات بالإنابة في دائرة البلديات والنقل أن الحدائق الذكية تحتوي على مستشعرات ذكية: تستخدم لرصد عوامل مثل درجة الحرارة والرطوبة وجودة التربة ومستوى الضوء.

وتتيح هذه المستشعرات جمع البيانات بشكل مستمر ودقيق، مما يساعد في تحقيق توازن مثالي بين احتياجات النباتات والعوامل البيئية المتغيرة وتحقيق التوفير في استخدام المياه والطاقة.

وقال لـ «الاتحاد» إن الحدائق الذكية تدعم بشكل مباشر تعزيز جودة الحياة، وتهدف التجربة إلى تحسين تجربة ورضا زوار الحدائق، والحفاظ على استدامة بيئة الحدائق، ورفع وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية للحدائق، إلى جانب توفير بيانات لحظية متكاملة للحديقة، وتحسين السلامة وأمن الحدائق.

وبين أن الحدائق الـ 6 تتوزع في الإمارة بواقع 3 حدائق في مدينة أبوظبي، وحديقتين في مدينة العين وحديقة في منطقة الظفرة. وأشار إلى أن كل حديقة ذكية تضم 600 مستشعر ذكي، وكاميرات بتقنيات حديثة تساعد الزوّار في المستقبل على معرفة أعداد مواقف السيارات وأماكنها، ونسبة الازدحام، ومساعدة إدارة الحديقة وصنّاع القرار لتتبع كل الخدمات.

وكانت دائرة البلديات والنقل أطلقت خلال نوفمبر الماضي شبكة إنترنت مجانية في الحدائق والشواطئ العامة تحت اسم «هلا واي فاي» وتغطي هذه الخدمة 44 موقعاً منها 19 في أبوظبي، و11حديقة في العين، و14حديقة في الظفرة، بما يوفر تغطية عامة واسعة النطاق لشبكة الواي فاي، تسهم في تحسين البنية التحتية الرقمية.