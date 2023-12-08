دورة مُتقدمة حول «التزييف العميق» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظم المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دورة مُتقدمة في مجال التعرف على طرق وآليات «التزييف العميق»، المعروفة عالمياً باسم «ديب فيك»، وذلك في إطار الجهود المُستمرة على مواكبة كافة العلوم والتقنيات والابتكارات الحديثة، وتحقيق الأسبقية في هذه العلوم للمساهمة في حل القضايا، وتقديم دليل علمي ومادي إلى النيابة العامة والجهات القضائية المُختصة لتحقيق العدالة في الجرائم ذات الصلة.

وأكد اللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن الدورة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة كافة التطورات العلمية في مختلف المجالات واستخدامها في كافة العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، وذلك تحقيقاً لتطلعات شرطة دبي وخطتها في أن تكون سباقة ومُستشرفة للمستقبل في مختلف التخصصات العلمية الجنائية وخاصة الحديثة منها.

وأوضح اللواء أحمد بن غليطة أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي تعتبر مؤسسة علمية متكاملة بما تضمه من تخصصات علمية في مختلف المجالات، وتلعب دوراً مهماً في المساهمة في الكشف عن الجرائم، وتقديم الأدلة المادية إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة في القضايا، ولذلك تسعى دائماً على أن تكون سباقة من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التخصصية المواكبة لكافة التطورات العلمية.