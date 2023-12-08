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شرطة الفجيرة تثمن جهود «الإسعاف الوطني»

شرطة الفجيرة تثمن جهود «الإسعاف الوطني»
9 ديسمبر 2023 01:45

الفجيرة (وام)

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ثمّن اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة الجهود النوعية والممارسات المهنية الموثوقة للإسعاف الوطني ضمن هويته المؤسسية الجديدة تحت قيادة الحرس الوطني، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق المستمرين بين الجانبين، وعلى مختلف المستويات لضمان أمن وسلامة وصحة المجتمع.
جاء ذلك، خلال فعالية استضافتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة في إطار سلسلة الزيارات التي ينظمها الإسعاف الوطني للتعريف بهويته المؤسسية الجديدة بعد انضمامه لقيادة الحرس الوطني.
شارك في الحدث الشركاء الاستراتيجيون ضمن قطاع الطوارئ بالإمارة لبحث فرص تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف بما يرتقي بمعايير الأداء وجودة الخدمات الطارئة المقدمة في الإمارة. 
وحضر الفعالية كل من اللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والمهندس محمد سالم حبوش الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة، وممثل عن المركز التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وطارق الهنائي عن المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة، وعدد من كبار الضباط في شرطة الفجيرة والمسؤولين في الإسعاف الوطني.

شرطة الفجيرة
الإسعاف الوطني
الإمارات
محمد بن غانم الكعبي
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