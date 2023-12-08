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شرطة الشارقة تستعرض الذكاء الاصطناعي التوليدي

شرطة الشارقة تستعرض الذكاء الاصطناعي التوليدي
9 ديسمبر 2023 01:44

الشارقة (وام)

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نظمت شرطة الشارقة ندوة معرفية بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي» استعرضت فيها عدداً من المحاور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كأساسياته في الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، وتعريف الذكاء التوليدي والوعي بالمبالغة الإعلامية والتقنيات المتوافرة في هذا المجال كنماذج توليد النصوص وسرعة تطور التقنية. كما تناولت الندوة التي حضرها اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، محور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والفرق بين الاستخدام والتطوير والتحديات والمخاطر، إلى جانب استعراض للادوات والحلول التقنية، مثل توليد مقاطع الفيديو، وتوليد الصور والتعامل مع المستندات والنصوص.

شرطة الشارقة
الإمارات
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
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