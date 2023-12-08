«نيابة دبي» تتبرع لجمعيات خيرية

دبي (الاتحاد)

تبرعت النيابة العامة في دبي لتسع جهات خيرية رسمية في مختلف إمارات الدولة، بالمضبوطات الصالحة للاستعمال لهذا العام وبلغت 10722 قطعة، وتنوعت بين ملابس رجالية ونسائية وملابس أطفال وصل عددها إلى 4868 قطعة، كما شملت المضبوطات أدوات كهربائية وإلكترونية مختلفة بـ594، وإكسسوارت الهواتف، وعددها 1816، وأكسسوارات نسائية، وملابس 1740 قطعة. جاء ذلك، في إطار حرص النيابة العامة بدبي على تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الخيري للأسر المحتاجة، ودورها في تعزيز روابط العمل الخيري والإنساني، من خلال مبادرة «أواصر».