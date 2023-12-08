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شرطة أبوظبي تنفذ دورة أمنية تخصصية

خريجو الدورة والمشرفون في لقطة جماعية (من المصدر)
9 ديسمبر 2023 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي دورة تخصصية للكشف عن المتفجرات بوساطة استخدام الليزر والطائرات من دون طيار، بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية باستخدام أفضل الأساليب التدريبية للكشف عن المتفجرات في تنفيذ المهام الأمنية ونقل المعرفة، والتي أقيمت في المعهد الإقليمي للتفتيش الأمني k9. وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن إدخال تقنيات حديثة بالتفتيش الأمني k9 تلعب دوراً أساسياً ومهماً في تحقيق الأمن والأمان وتقفي آثار المجرمين.

شرطة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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