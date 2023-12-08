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«نقل عجمان» تعتمد معايير ترخيص «توصيل الطلبات»

«نقل عجمان» تعتمد معايير ترخيص «توصيل الطلبات»
9 ديسمبر 2023 01:44

عجمان (وام)

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اعتمدت هيئة النقل في عجمان المعايير الخاصة بترخيص عمل شركات توصيل الطلبات بغرض تنظيم عملية النقل والحوكمة بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، ومن أجل تلبية احتياجات القاطنين في الإمارة. واشتملت الاشتراطات على مستوى ترخيص المنشآت وتدريب وترخيص السائقين واشتراطات ترخيص المركبات والدراجات بالإضافة إلى اشتراطات صناديق التوصيل، بالتعاون مع الجهات المعنية على أن تتضمن معايير السلامة والجودة.
وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان: شملت العديد من الاشتراطات الخاصة بالسائقين والدراجات أبرزها، أن تستوفي متطلبات السلامة التي تشمل كلاً من، إصدار تصاريح تشغيلية للدراجة وتصاريح مزاولة المهنة لسائقي الدراجات، بعد خضوعهم للتدريب، واستيفاء المواصفات الجديدة.
وأفاد المدير العام للهيئة بأنه تم وضع آلية لاستخدام الدراجات، وهي ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة للشركات المشغلة لمزاولة نشاط النقل بالمركبات، أو الدراجات أو إدارة طلبات النقل والتوصيل التي يتم طلبها من التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية.

هيئة النقل
الإمارات
عجمان
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