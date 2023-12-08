«تنمية المجتمع أبوظبي» تطلق استبيان الأسرة والتلاحم الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدورة الأولى من استبيان الأسرة والتماسك الاجتماعي، بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، وذلك بهدف قياس مستوى التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في مجتمع أبوظبي. ويُعدّ الاستبيان، دراسة وصفية شاملة تغطي القطاعات الرئيسة من سكان إمارة أبوظبي، سواء أكانوا من الإماراتيين أو غير الإماراتيين، ويستهدف الاستبيان تقييم ودراسة وتحليل العلاقة بين أفراد الأسرة، ومدى التزامهم بالقيم النبيلة التي ورثوها عن الآباء والأجداد، إلى جانب قياس مؤشرات الهوية الوطنية، وأثرها في تحقيق التلاحم المجتمعي.

ويتضمّن الاستبيان، مجموعة من الأسئلة الشاملة التي تتناول عدة محاور تشمل التماسك الأسري والعلاقات الأسرية، والمشاركة المجتمعية والمشاركة المدنية وثقة المجتمع بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية.

وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد الاجتماعي والابتكار في دائرة تنمية المجتمع: «فهم المجتمع بصورة شاملة مهمّة رئيسة تأخذها دائرة تنمية المجتمع على عاتقها، فتحرص على تبنّي المنهجيات التي تسهم في جمع البيانات ورصد المعلومات التي توضّح القيم المجتمعية وأنماط السلوكيات بين أفراد الأسرة التي تعدّ نواة المجتمع وحجر الأساس في بنيانه وتماسكه، لينعم أفراده بسعادة ورفاهية.

ويأتي استبيان الأسرة والتماسك الاجتماعي، بالتعاون مع شركائنا في مركز الإحصاء بأبوظبي، بوصفه دراسة موسعة وشاملة لفهم القيم الاجتماعية ومستوى التماسك الأسري والاجتماعي، ومدى تمسّك أفراد المجتمع بالموروث القيمي والثقافي الذي يشكّل هويّتنا الوطنية ويعكس ترابطنا الاجتماعي، وقوّة نسيجنا المجتمعي».

وأضافت: «تبنّي البيانات والإحصاءات الدقيقة يسهم في توفير معلومات واضحة وصحيحة عن المجتمع، ويسهم في إيجاد الحلول الناجحة والمناسبة للتحدّيات الاجتماعية، كما يسهم في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي».