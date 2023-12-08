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بلدية العين تفتتح مركز التواجد البلدي في العامرة والساد

جمال الكعبي والحضور خلال الافتتاح (من المصدر)
9 ديسمبر 2023 01:44

العين (وام)

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افتتحت دائرة البلديات والنقل ممثلة ببلدية مدينة العين مركز التواجد البلدي لخدمة منطقتي العامرة والساد، بهدف تعزيز التواجد البلدي في المنطقين.
حضر الافتتاح، الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة البلديات والنقل، والدكتور سالم خلفان الكعبي مديرعام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والمهندس علي خليفة القمزي مديرعام بلدية مدينة العين والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، وعدد من مسؤولي بلدية مدينة العين وأعيان منطقتي العامرة والساد.
وأكدت البلدية أن المركز يأتي في إطار مشروع «التواجد البلدي» الشامل ضمن خطة أبوظبي الرامية إلى توسيع خريطة خدماتها، وتسهيل حصول المتعاملين على خدمات البلدية، وتعزيز التواصل المجتمعي، والارتقاء بجودة المظهر العام، بما يحقق استراتيجية جودة الحياة في الإمارة والمناطق وتلبية الاحتياج السكاني للمجتمع. وأوضحت البلدية بأن المركز يغطي منطقتي العامرة والساد والمناطق المجاورة لها، الذي سيعمل على تعزيز التواجد من خلال تقديم وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية.
وأفادت البلدية بأن المركز يخدم أكثر من 57 ألف مواطن ومقيم في منطقتي العامرة والساد على مساحة تزيد عن 33 ألف كيلو متر مربع، والذين يقطنون في 16 حياً سكنياً موزعة ضمن الحدود الإدارية للمركز، كما تضم هذه المناطق على 14 حديقة عامة ومصغرة، بالإضافة إلى 6 ملاعب متنوعة على مساحة إجمالية تصل إلى 135 ألف متر مربع.

بلدية العين
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