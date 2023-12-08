«الوطني» يناقش مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، الثلاثاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».

ويناقش المجلس الموضوع ضمن محاور، سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

كما يطلع المجلس على 53 مرسوماً بقانون اتحادي صادراً، ويصادق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة 28/11/2023م.