بلدية أبوظبي تسعد العمال في «شتاء دافئ»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، مبادرة «شتاء دافئ»، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لما لها من أثر إيجابي على المجتمع في ترسيخ المبادئ التي تؤكد عليها الحكومة من حيث وجود البصمة المجتمعية الإيجابية التي تضفي السعادة على جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم.

وقد استهدفت المبادرة إسعاد العمال، والتخفيف عليهم من برد الشتاء، وتوفير الدفء لهم، تقديراً لجهودهم ودورهم البناء، كونهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمع السعادة والاستقرار والحياة الكريمة.

وتم خلال المبادرة توزيع بطانيات للعمال، لتخفيف حدة برد الشتاء، وتوفير الدفء لهم، حيث نفذت المبادرة في منطقة المفرق الصناعية، بالتعاون مع «هايبر ماركت المدينة»، ضمن إطار تجسيد قيم المسؤولية المجتمعية، من خلال توزيع 70 بطانية على العمال.

وأكدت البلدية أن المبادرة تعزز فرص التواصل بين الجهات والشركاء الاستراتيجيين، مؤكدة سعيها الدائم لتنظيم مثل هذه المبادرات التشجيعية التي تعزز قيم التكافل المجتمعي بين كل شرائح وأفراد المجتمع، لإرساء السلوكيات الإيجابية. من جانبهم أعرب العمال عن شكرهم وتقديرهم لحرص إدارة مركز البلدية الفرعي -مصفح - على تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية والمجتمعية المميزة التي تركت أثراً جميلاً كبيراً في قلوبهم.