219 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق صندوق الزكاة إنجازاً لافتاً في حجم الإيرادات المحققة، خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغت الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 219 مليوناً و791 ألفاً و781 درهماً، بناء على الثقة المشهودة من المزكين، وتفاعلهم مع حملات الصندوق.

وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بالصندوق، إن الصندوق من خلال حملاته الإعلامية الموجهة، وجودة الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المطورة؛ استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، فقد بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع المتنوعة 187,300 ألف مزكٍ، وبزيادة بلغت 11% عن العام الماضي للفترة نفسها، وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة، كان من أبرزها قناة الدفع عبر بوابات البنوك الرقمية، حيث تلقى الصندوق من خلالها 60 مليوناً و6 آلاف و233 درهماً، تلتها التحويلات البنكية المباشرة عبر مركز خدمات المزكين أيضاً، حيث بلغت 59 مليوناً و833 ألفاً و926 درهماً، ثم قناة الدفع عبر البنوك بمبلغ وقدره 29 مليوناً و8 آلاف، و574 درهماً، ثم قناة الدفع عبر حكومة دبي الإلكترونية بمبلغ 21 مليوناً، و554 ألفاً و813 درهماً.

وعن حجم الإيرادات بناء على تصنيف القنوات، فقد تصدرت القنوات التقليدية الحظ الأوفر من الإيرادات من خلال مركز خدمات المزكين والتحويلات البنكية ونحوها، حيث بلغت 113 مليوناً، و268 ألفاً و999 درهماً، وتليها الإيرادات من خلال القنوات الذكية حيث بلغت 62 مليوناً و727 ألفاً 783 درهماً، ثم الإيرادات من خلال القنوات الإلكترونية، والتي بلغت 43 مليوناً و794 ألفاً و998 درهماً.

وأضاف الدكتور الحمادي: «إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة، وعلى أعلى مستوى من الأداء، سعياً نحو الريادة والتميز، وهذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمد في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية.

وأشار الحمادي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة باستخدام البطاقات الائتمانية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، والتطبيق الذكي على متجر تطبيقات أبل وجوجل، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، والبوابات الإلكترونية للبنوك، بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة، وكان من أحدثها دفع الزكاة عبر تطبيق دبي الآن، والذي تم تدشينه في رمضان.