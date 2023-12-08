أنشطة «برنامج شتاء صندوق الوطن» تنطلق الاثنين

أبوظبي (وام)

تستقبل فعاليات برنامج «شتاء صندوق الوطن» الاثنين المقبل، أكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء وبنات الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً، والتي تستمر على مدى أسبوعين في كل من أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة، والفجيرة، وينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع مدارس جيمس بأبوظبي، ووزارة الثقافة والشباب وأدنيك ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التسامح والتعايش والعديد من الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية والتعليمية والخاصة.

ويحظى البرنامج برعاية من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

ويضم برنامج شتاء صندوق الوطن أكثر 100 نشاط ثقافي وتراثي وفني وترفيهي، كما يشارك في أنشطة البرامج ما يزيد على 50 فناناً وكاتباً ومفكراً إماراتياً في الأنشطة، التي يديرها أكثر من 125 مدرباً ومدرساً.

وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن إن الصندوق برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حريص على أن تعكس كل أنشطة وفعاليات برامج شتاء صندوق الوطن منذ يومها الأول وحتى آخر أنشطتها، على تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة المتعلقة بالهوية الوطنية من خلال برنامج «قدوتي» وكذلك يركز على اكتشاف الموهوبين وتشجيع الابتكار والإبداع لدى أبنائنا من طلاب المدارس.

وأكد أن الباب ما زال مفتوحاً أمام جميع الطلاب للانضمام للبرنامج في كل من أبوظبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، من خلال زيارة مواقع الفعاليات في مدارس جيمس أبوظبي، وفي مراكز الإبداع التابعة لوزارة الثقافة والشباب في عجمان ورأس الخيمة وعجمان.

وأشار القرقاوي إلى أن البرامج تركز على محورين رئيسين هما تعزيز الهوية الوطنية والتعريف برموز الوطن وقيادته الرشيدة والآباء المؤسسين باعتبارهم النموذج والقدوة للأجيال الجديدة من خلال برنامج «قدوتي»، إضافة إلى تدريب طلاب المدارس والجامعات على الابتكار والإبداع من خلال برنامج «فكرتي»، مؤكداً أن أنشطة تشمل «شتاء صندوق الوطن» في أسبوعها الأول على الأنشطة والبرامج واللقاءات الحوارية والأعمال الإبداعية وضيف البرنامج وتركز على موضوعات رئيسية هي «زايد وقصة اتحاد»، ماضي وتراث الإمارات، والنخلة رمز، وتراث لغتي هويتي. وأضاف القرقاوي أن صندوق الوطن حرص على إعداد المدربين والمدرسين المشاركين في إدارة كافة أنشطة البرامج سواء من مدارس جيمس بأبوظبي، أو في مراكز الإبداع التي تستضيف الأنشطة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، منوهاً إلى أن الصندوق سيعمل جاهداً على التواصل مع أولياء الأمور أيضاً، لتعريفهم بكل ما يتعلق بنشاط أبنائهم على مدى أيام الفعاليات، مرحباً بحضورهم ومتابعتهم للفعاليات والأنشطة.

وأوضح المدير العام لصندوق الوطن أن فعاليات برنامج شتاء صندوق الوطن تركز على أن تبعث برسائل إيجابية إلى كل فئات المجتمع من خلال أبنائه المشاركين في الأنشطة، تتمثل في «اعتزازنا الكبير بمسيرة الإمارات وبأننا جميعاً حريصون على أداء مسؤولياتنا، في تفعيل جهود أبناء وبنات الوطن، من أجل تمكينهم نحو حياة أفضل لأنفسهم، ولمجتمعهم، وللعالم من حولهم» وهذا هو الدور الذي يحاول الصندوق دائماً القيام به في كل مبادراته على الصعيدين الداخلي والخارجي.